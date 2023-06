Anir Confindustria, terzo anniversario all'insegna delle mense

In occasione del suo terzo anniversario, Anir Confindustria ha organizzato una giornata dedicata alla ristorazione collettiva. L'evento, intitolato "Italia, storie (im)mense. La nuova stagione del cibo pubblico", si terrà l'11 luglio presso la prestigiosa sede del Circolo degli Esteri a Roma, a partire dalle ore 18.00. Il presidente di Anir Confindustria, Lorenzo Mattioli, sottolinea l'importanza assunta dalla ristorazione collettiva negli ultimi tre anni, in seguito alle profonde trasformazioni che hanno coinvolto il mondo intero.

Anir Confindustria celebra il 3° anniversario con un evento sulla ristorazione collettiva

La pandemia e la crisi energetica e dei prezzi causata dalla guerra in Ucraina hanno portato a una riconsiderazione del cibo e alla valorizzazione della ristorazione collettiva non solo come servizio di formazione nelle scuole e di cura negli ospedali, ma anche come servizio pubblico sociale. Il pasto giusto diventa fondamentale per fornire alimentazione adeguata a fasce di popolazione fragili, diventando un servizio essenziale. Durante l'evento, poi, sarà organizzato un dibattito sul tema del cibo pubblico e del pasto giusto, che vedrà la partecipazione di importanti relatori provenienti dalle Associazioni dei consumatori, dalle imprese e dalle loro associazioni di rappresentanza, nonché dalle istituzioni italiane.

