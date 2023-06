Jre, torna il progetto benefico per i ragazzi della comunità di San Patrignano

Dopo il brusco stop a causa della pandemia, torna rinnovato il progetto “Insieme – Jre per San Patrignano”, che vedrà Jre-Italia collaborare con la Comunità di recupero, la più grande a livello europeo e attiva da oltre 40 anni, in un’ottica di crescita e formazione.

Presentata in occasione del XXX° Congresso Nazionale dell’Associazione, l’iniziativa vuole contribuire a supportare i ragazzi e le ragazze che stanno affrontando il percorso di “rinascita” all’interno di questa realtà. I giovani impegnati negli studi dedicati alla ristorazione, terminato il loro iter formativo, avranno la possibilità di effettuare stage di sala e cucina all’interno dei ristoranti Jre, con prospettiva di assunzione; inoltre, gli chef metteranno a disposizione la propria arte culinaria per organizzare una serie di cene benefiche all’interno dei rispettivi locali.

Ecco quindi che, da luglio 2023, ripartirà il progetto “Insieme – Jre per San Patrignano”: 16 chef Jre-Italia per altrettante cene, il cui ricavato servirà appunto alla gestione quotidiana della Comunità di San Patrignano. Una cena ogni mese, durante la quale gli chef coinvolti proporranno un loro particolare menù e metteranno a disposizione non solo il ristorante, ma soprattutto la propria abilità culinaria per una causa che l’Associazione si è impegnata a sostenere.

Oltre all’esperienza degustazione, la particolarità di ogni appuntamento saranno le testimonianze di ragazze e ragazze della comunità che racconteranno ai presenti le loro storie, così da rendere ancora più coinvolgente e significativo il momento, accentuando quanto la cucina sia anche uno strumento per trasmettere cultura, unione e sensibilizzazione.

«Come Jre-Italia eravamo convinti e desiderosi di poter riprendere questo importante progetto, forzatamente interrotto a causa della pandemia. Abbiamo dovuto aspettare il momento giusto ma oggi siamo pronti per riprendere da dove ci eravamo fermati. Perché sono proprio iniziative come questa che rappresentano parte di quei valori insiti nella nostra Associazione, ovvero il poter dare un contributo significativo laddove vi sono realtà che contribuiscono al sostegno e alla crescita delle generazioni di oggi e di domani. Il nostro modo di farlo è attraverso ciò che ci contraddistingue, ovvero la cucina. – spiega Filippo Saporito, presidente Jre-Italia – Aver avuto la possibilità di conoscere la Comunità di San Patrignano da vicino, osservare l’impegno e l’energia spesi per permettere a questi giovani di guardare a un domani nuovo, è stato per noi fonte di crescita personale. Ecco perché Jre, i nostri chef e i partner hanno risposto con entusiasmo alla ripresa del progetto».

«Siamo davvero contenti di dare nuovamente vita a questa iniziativa che avevamo ideato prima della pandemia – sottolinea Roberto Bezzi, Presidente della cooperativa agricola San Patrignano – È grande l'amicizia che ci lega a Jeunes Restaurateur Italia, una unione che parte da valori affini. Mi sento di poter dire che per entrambi il cibo è vita, ma ancor più è passione. Per i tanti ragazzi di San Patrignano è anche riscatto, una seconda possibilità. Attraverso il cibo riscoprono il bello delle relazioni e del confronto, tornano ad appassionarsi alla vita. Grazie a questo impegno, molti di loro si formano professionalmente, reinserendosi nel settore lavorativo. Per questo accogliamo con piacere il nuovo viaggio solidale composto da quindici tappe piene di gusto, che ci auguriamo possano essere per la comunità un'ulteriore occasione per veicolare il suo messaggio di speranza».

Ma non soltanto gli chef hanno risposto con convinzione alla ripartenza del progetto, anche i partner Jre-Italia hanno voluto dare il proprio contributo al fianco dell’associazione, dimostrando ancora una volta quella comunione di valori e intenti che li lega a Jre: Bord Bia - Irish Food Board, ente governativo per la promozione dei prodotti irlandesi, Champagne Petit Vallée, Consorzio Tutela Formaggio Asiago, Molini Fagioli, Acqua San Benedetto, metteranno a disposizione i loro prodotti per la realizzazione di portate e abbinamenti serviti in occasione delle diverse cene.

Questi gli chef Jre-Italia coinvolti:

Silvio Battistoni, Albergo Ristorante Le Colonne – Varese (VA)

Tommaso Arrigoni, Ristorante Innocenti Evasioni – Milano (MI)

Alberto Basso, Ristorante Trequarti – Val Liona (VI)

Luca Marchini, Ristorante L’Erba del Re – Modena (MO)

Filippo Saporito, Ristorante La leggenda dei Frati – Firenze (FI)

Renato Rizzardi, Ristorante La Locanda di Piero – Montecchio Precalcino (VI)

Filippo Oggioni, Ristorante Vecchio Ristoro – Aosta

Mariano Guardianelli, Ristorante Abocar Due Cucine – Rimini

Massimiliano Mascia, Ristorante San Domenico – Imola

Dario Guidi, Antica Osteria Magenes – Milano

Damiano Dal Farra, Locanda San Lorenzo - Puos d'Alpago (BL)

Paolo Frosio, Ristorante Frosio – Almè (BG)

Giorgio Bartolucci, Atelier Restaurant - Domodossola

Leonardo Vescera, Ristorante Il Capriccio – Vieste

Filippo Baroni, Ristorante Mater - Moggiona (AR)

Stefano Di Gennaro, Ristorante Quintessenza – Trani (BT)

Il primo appuntamento è previsto per lunedì 3 luglio dallo chef Filippo Saporito, Ristorante La Leggenda dei Frati a Firenze.

Nel corso di questo 2023 seguiranno:

Luca Marchini – L’Erba del Re a Modena: 13 settembre 2023

Filippo Oggioni – Vecchio Ristoro ad Aosta: 1 ottobre 2023

Giorgio Bartolucci – Atelier Restaurant a Domodossola: 9 novembre 2023

Mariano Guardianelli – Abocar Due Cucine a Rimini: 5 dicembre 2023

Il calendario delle serate sarà consultabile e in continuo aggiornamento sul sito https://insiemejresanpatrignano.it/

