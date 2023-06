Vacanze estive 2023 degli italiani, le montagne sempre più popolari: è +2,7%

Secondo il rapporto dell'Osservatorio Italiano del Turismo Montano, un numero sempre maggiore di italiani sta scegliendo di trascorrere le proprie vacanze estive tra i monti. Il 15,2% degli italiani che prevedono una vacanza estiva nel 2023 opterà per una destinazione alpina o appenninica, registrando un aumento del 2,7% rispetto all'anno scorso. Questo dato rappresenta una tendenza significativa, nonostante le incertezze post Covid-19.

Massimo Feruzzi, responsabile di Jfc - società che sviluppa programmi d'area e piani di marketing turistico con analisi del territorio - ha commentato l'analisi, all'Ansa, sottolineando che «complessivamente, le previsioni, anche se con una partenza un po' a rilento, segnano dati in positivo per il periodo luglio/agosto - con una concentrazione di clientela nazionale, soprattutto ad agosto - e in seguito un bel prolungamento della stagione estiva sino a tutto settembre e buona parte di ottobre».

Il rapporto evidenzia anche alcune tendenze specifiche in base alle aree geografiche. Nell'area alpina del nord-ovest (Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia), si registra un forte incremento di turisti stranieri provenienti principalmente da Germania, Francia, Benelux e Regno Unito. Nelle destinazioni alpine del nord-est (Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia), si osserva un aumento della clientela straniera proveniente da Germania, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca e Stati Uniti. In queste zone, c'è anche una crescente richiesta di attività sportive all'aperto e servizi specifici per famiglie con bambini.

Le aree appenniniche sono influenzate maggiormente dalle condizioni meteorologiche e mostrano una maggiore variazione nelle prenotazioni, spesso effettuate all'ultimo minuto. Si osserva una forte presenza di turisti italiani, soprattutto provenienti da zone limitrofe, e turisti stranieri principalmente dall'Olanda e dal Belgio. Le montagne italiane stanno quindi diventando una scelta sempre più popolare per le vacanze estive, offrendo opportunità di svago e relax sia per turisti italiani che stranieri. Questa tendenza positiva è un incoraggiamento per il settore turistico montano e promette una stagione estiva di successo.

