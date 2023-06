Incidente a Canazei, sette feriti dopo il ribaltamento di un pullmino

Questa mattina, poco dopo le 8.30, si è verificato un tragico incidente stradale nella Valle di Fassa, in Trentino, che ha coinvolto un pullmino che è finito ruote all'aria in una scarpata. A bordo del veicolo viaggiavano sette persone, tutte residenti nella zona, che sono state prontamente soccorse in codice rosso. I feriti sono stati trasportati in diversi ospedali della regione. Alcuni di loro sono stati ricoverati presso l'ospedale Santa Chiara di Trento, mentre altri ricevono cure presso il San Maurizio di Bolzano, l'ospedale di Rovereto e il pronto soccorso di Cavalese.

Si è ribaltato un pullmino in Valle di Fassa

L'incidente si è verificato lungo la strada che da Canazei sale verso il passo Sella. Il mezzo coinvolto sembra essere un furgone appartenente al gruppo sportivo locale Ski Team Fassa, ed è precipitato nei pressi di un ponte, finendo nell'alveo sottostante del torrente Antermont. Secondo le prime informazioni, tutte le persone coinvolte nell'incidente stavano dirigendosi verso la gara Fassa Running per svolgere il servizio tecnico come volontari. È ancora presto per determinare le cause esatte dell'incidente, ma le autorità locali stanno conducendo un'indagine per chiarire quanto accaduto.

