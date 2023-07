Sciopero treni il 13 e il 14 luglio: stop per Trenitalia e Italo

È stata annunciata una settimana calda per i viaggiatori in Italia, non solo a causa delle temperature elevate, ma anche a causa dello sciopero nazionale del trasporto ferroviario confermato per giovedì 13 luglio. La protesta coinvolgerà tutto il personale di Trenitalia e Italo, e si protrarrà per 24 ore, dalle 3 del mattino di giovedì alle 2 del mattino di venerdì.

Sciopero dei treni il 13 e il 14 luglio

I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa Ferrovie e Fast Confsal hanno proclamato lo sciopero in modo unitario. Si prevede che l'azione di protesta abbia un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria in tutto il Paese. Non solo a Milano e in Lombardia, ma anche in altre regioni italiane, potrebbero verificarsi ritardi e cancellazioni parziali o totali dei treni regionali, Intercity, Frecce e treni Italo. Tuttavia, è importante sottolineare che durante lo sciopero saranno garantite alcune corse nazionali e treni regionali nelle fasce pendolari (clicca qui per scoprire i treni garantiti di Trenitalia e qui per quelli di Italo).

