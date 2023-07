Firmato il protocollo d'intesa per la regolamentazione della vendemmia turistica

La vendemmia turistica è da oggi ufficialmente regolamentata grazie a un protocollo d'intesa firmato a Roma tra l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Inl) e l'Associazione Nazionale Città del Vino. L'annuncio è stato dato direttamente sui social dall'Associazione, che ha sottolineato l'importanza dell'accordo nazionale.

Protocollo d'intesa per la vendemmia turistica

Il protocollo sottoscritto definisce la vendemmia turistica come un'attività di raccolta dell'uva di breve durata, episodica e non retribuita, avente carattere culturale e ricreativo. L'attività è limitata ad appositi spazi, preferibilmente legati al soggiorno in strutture ricettive del territorio o alla visita e degustazione delle cantine locali nell'ambito di un'offerta turistica integrata.

Secondo il documento, i turisti partecipanti alla vendemmia turistica non possono ricevere alcun tipo di compenso, sia in denaro che in natura. L'attività stessa si svolge per poche ore, alternativamente nella fascia oraria antimeridiana o postmeridiana, e non può essere ripetuta più di due volte nella stessa azienda vitivinicola all'interno della stessa settimana.

© Riproduzione riservata