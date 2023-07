Sciopero degli aerei il 15 luglio: ecco i voli garantiti e quelli cancellati

Dopo quello dei treni, i viaggiatori si preparano a ulteriori disagi nel settore dei trasporti a causa di uno sciopero proclamato dai sindacati nel comparto aereo per il 15 luglio. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (Enac) ha confermato l'agitazione, che coinvolgerà i lavoratori del settore aereo e delle società di handling dalle 10:00 alle 18:00. Lo sciopero è stato indetto a sostegno della vertenza per il rinnovo del contratto di lavoro, ormai scaduto da sei anni.

Sciopero del personale aereo il 15 luglio

Le prime conseguenze dello sciopero si sono già manifestate, con numerose cancellazioni di voli. Ita Airways, in particolare, ha annunciato la soppressione di 133 voli nazionali e internazionali previsti per il 15 luglio. È possibile consultare qui l'elenco completo delle cancellazioni. Al momento, gli altri vettori non hanno comunicato provvedimenti simili.

Per venire incontro ai passeggeri, l'Enac ha pubblicato una lista di voli garantiti, consultabile qui. Tuttavia, nonostante gli sforzi per mitigare i disagi, è probabile che lo sciopero comporti comunque ritardi e possibili ulteriori cancellazioni.

© Riproduzione riservata