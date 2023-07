Turismo in Italia alle stelle a luglio: previsto un totale di 19 milioni di arrivi

Nel mese di luglio si registrerà un boom di visite nel turismo italiano, con risultati sorprendenti che superano persino quelli del 2019, l'ultimo anno precedente alla pandemia. Un'indagine condotta da Cna Turismo e Commercio, anticipata dall'Ansa, ha evidenziato le ragioni di questo straordinario successo. Il "caro vacanze" previsto per agosto ha indotto molti italiani a preferire il mese di luglio, normalmente segnato dalle ferie estive, per organizzare le proprie vacanze. Inoltre, un fattore chiave che ha favorito il flusso di turisti provenienti da fuori dall'Europa è stato l'euro debole, rendendo l'Italia una meta ancora più attraente per i viaggiatori extra-europei. Secondo i dati dell'indagine, si prevedono circa 19 milioni di arrivi turistici durante il mese di luglio (+9% rispetto al 2019) e ben 81 milioni di pernottamenti.

Numeri da record a luglio per il turismo

Sorprendentemente, i turisti stranieri supereranno in numero quelli italiani. Si stimano oltre 10 milioni di arrivi di turisti provenienti dall'estero, con quasi 41 milioni di pernottamenti. A guidare la schiera di turisti provenienti da diverse parti del mondo, ci sono gli ospiti dagli Stati Uniti, che potrebbero raggiungere il record di un milione di arrivi. Altri importanti flussi turistici sono previsti da francesi, britannici, nonché rappresentanze significative dall'America Latina, Asia, Spagna e Germania.

Le strutture alberghiere e i villaggi turistici saranno le preferite dai viaggiatori, con circa 13 milioni di turisti che opteranno per la ricezione tradizionale. Tuttavia, le strutture extra-alberghiere, come B&B, agriturismi, seconde case e campeggi, attireranno circa 6 milioni di vacanzieri. L'intero settore turistico, comprensivo di sistemazioni, pasti, attività culturali, sportive e ricreative, oltre agli acquisti, contribuirà a un giro d'affari stimato poco al di sotto dei 10 miliardi di euro. Sebbene l'affluenza turistica prevista per agosto sia attesa essere ancora più alta, le tariffe durante il mese di luglio si annunciano elevate, a causa della forte crescita della domanda turistica, soprattutto da parte dei Paesi che non adottano l'euro.

© Riproduzione riservata