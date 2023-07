Vacanze, inizia l'esodo estivo: 20 milioni di italiani in autostrada il 5 agosto

L'estate è entrata nel vivo e con essa, gli italiani si preparano per il consueto esodo estivo. Gli ultimi due weekend di luglio segneranno l'inizio della fase più intensa dei viaggi verso le località di villeggiatura, e milioni di viaggiatori sono attesi lungo la rete di Autostrade per l'Italia.

L'esodo degli italiani inizierà a fine luglio

Come previsto, le direttrici di collegamento tra nord e sud si confermano le più trafficate anche per questa estate. In particolare, la A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto saranno teatro di un flusso continuo di veicoli diretti verso le mete estive. I giorni critici segnalati sono venerdì, sabato e domenica prossimi, quando è previsto il bollino rosso sulle autostrade. Il traffico raggiungerà livelli considerevoli, e per coloro che intraprenderanno il viaggio in queste giornate, sarà consigliabile prestare la massima attenzione alla guida e monitorare costantemente i canali di informazione per eventuali aggiornamenti sul traffico e sugli incidenti.

Tuttavia, la vera giornata di punta sarà sabato 5 agosto, quando gli spostamenti raggiungeranno il picco massimo verso le amate località di villeggiatura. Secondo le stime, nel primo fine settimana del mese, quasi 20 milioni di viaggiatori si muoveranno lungo le autostrade gestite da Autostrade per l'Italia (Aspi).

© Riproduzione riservata