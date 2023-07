Mirabilandia festeggia il 31° compleanno con un Fluo Party

Mirabilandia, uno dei più grandi parchi divertimento d'Italia, si prepara ad una serata da ricordare in occasione del suo 31° compleanno. Sabato 29 luglio, a partire dalle ore 21.30, il parco aprirà le sue porte per un evento esclusivo: il Fluo Party in collaborazione con Rds 100% Grandi Successi, che proseguirà fino all'1 di notte.

Tutto pronto per il 31° compleanno di Mirabilandia

Il parco si trasformerà in un'esplosione di colori fluorescenti e luci scintillanti, grazie alle speciali luci wood impiegate per l'occasione. La musica coinvolgente di Rds 100% Grandi Successi, accompagnata dalla voce di Filippo Ferraro, farà ballare i visitatori al ritmo dell'estate, creando un'atmosfera di pura gioia e divertimento.

L'evento Fluo Party è incluso nel biglietto di ingresso a Mirabilandia, consentendo ai partecipanti di godere fino a tarda notte delle numerose attrazioni e degli spettacoli in programma. Inoltre, dalle ore 17 sarà attiva una speciale promozione con un'entrata al parco, comprensiva dell'evento, al prezzo eccezionale di soli 9,90€.

