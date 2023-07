Nasce WeMED_NaTOUR per sviluppare l'economia blu con tour sostenibili

Si apre una nuova era nel settore del turismo marittimo e costiero per le future generazioni grazie al progetto WeMED_NaTOUR, uno dei "flagship projects" co-finanziati dalla Commissione Europea attraverso il programma Emfaf. Coordinato da X23 Srl, un ente di ricerca privato e business support organization con sede in Italia, il progetto si propone di aumentare le competenze delle piccole e medie imprese turistiche del bacino occidentale del Mediterraneo, concentrandosi sulla sostenibilità e l'innovazione. WeMED_NaTOUR si rivolge al segmento di mercato del turismo scolastico, una realtà in costante crescita che si è rivelata essere un veicolo prezioso per vivacizzare i periodi di bassa stagionalità. Gli obiettivi del programma vanno oltre il mero sviluppo economico, puntando a creare soluzioni di viaggio innovative, transnazionali, responsabili ed esperienziali per gli studenti di diverse fasce d'età: 6-10 anni, 11-13 anni e 14-16 anni.

WeMED_NaTOUR, un "flagship projects" co-finanziati dall'Ue attraverso il programma Emfaf

Uno dei principali pilastri di WeMED_NaTOUR è la promozione dell'innovazione e della digitalizzazione nel settore turistico. Il programma mira a favorire la crescita economica e occupazionale nel Mediterraneo, offrendo un ambiente imprenditoriale migliore per le piccole e medie imprese del turismo. L'obiettivo è mobilitare investimenti, valorizzare l'aspetto socio-economico della regione e diversificare l'offerta turistica. Il progetto va oltre il tradizionale pacchetto turistico, integrando l'esperienza di viaggio con un piano educativo sviluppato per gli insegnanti. Attraverso questo approccio, i concetti chiave di eco-sostenibilità turistica, responsabilità del viaggiatore, green economy, contrasto alla crisi climatica e conservazione dell'identità culturale vengono affrontati prima, durante e dopo il viaggio. L'obiettivo è aumentare la consapevolezza e la sensibilità degli studenti riguardo alle sfide ambientali e sociali che il turismo deve affrontare.

Il programma di formazione inizierà ad ottobre 2023 e la partecipazione è aperta e gratuita. Gli interessati possono registrarsi attraverso la pagina dedicata del sito web del progetto: www.euwemed-natour.eu/CapacityBuildingSignup. È un'opportunità unica per le scuole e gli studenti di arricchire le loro esperienze di apprendimento e di contribuire alla promozione di un turismo sostenibile. A dicembre e gennaio, avranno inizio i workshop locali in Italia, Mauritania, Portogallo e Spagna, volti a coinvolgere gli stakeholder e le comunità locali nelle destinazioni turistiche coinvolte nel viaggio pilota.

© Riproduzione riservata