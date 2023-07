Il re degli hotel di Dubai compra il Pacha di Ibiza

Il re degli hotel di Dubai, il Five Holding dell’immobiliarista alberghiero di origini indiane Kabir Mulchandani, compra il Pacha di Ibiza per circa 320 milioni di euro. A cedere, come riporta il Sole 24 Ore, è il fondo di private equity Trilantic Capital Partners, gestito da alcuni ex banchieri di Lehman Brothers (tra cui l’italiano Vittorio Pignatti Morano), che aveva rilevato il gruppo Pacha nel 2017 dallo storico fondatore Ricardo Urgell.

Pacha a Ibiza, una delle discoteche più famose del mondo

Secondo le indiscrezioni sulla compravendita, non ancora ufficializzata, il fondo Trilantic manterrebbe proprietà e gestione delle attività di Lio, la catena di ristoranti-cabaret, e destinerebbe parte delle risorse incassate allo sviluppo del brand con aperture a Miami, Las Vegas e a Dubai all’interno del Five Lux Hotel dell’imprenditore Mulchandani. Alla Five Holding del cinquantenne immobiliarista convertito all'hôtellerie andrebbe il resto delle attività di Pacha Group, nell’ambito di un piano di crescita nell’Europa mediterranea preannunciato dall’imprenditore dopo i successi a Dubai

Partendo dalla famosissima discoteca Pacha di Ibiza (più precisamente da Sitges), il gruppo, in 50 anni, è cresciuto nel settore alberghiero, della ristorazione e dell’entertainment con i marchi Lio, Destino, Casa Pacha uscendo da Ibiza e conquistando prima Formentera, Barcellona e Maiorca e poi Londra, Monaco di Baviera, Mykonos. Non sono mancate, con tentativi riusciti solo in parte, incursioni di estensione del brand Pacha nell’abbigliamento e nei profumi.

