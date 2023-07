Camera di Commercio Padova, dopo 20 anni un imprenditore alberghiero in consiglio

«Un impegno che accolgo con entusiasmo e che mi affida una nuova responsabilità: farò del mio meglio per rappresentare la voce degli imprenditori turistici e dei servizi alle imprese nel nuovo consiglio camerale». Così Walter Poli, presidente di Federalberghi Terme Abano Montegrotto, ha voluto commentare la sua nomina nel nuovo consiglio della Camera di Commercio di Padova.

Walter Poli

Con il decreto del presidente della giunta regionale Luca Zaia, è stato ufficializzato l'incarico di un rappresentante della Federazione degli albergatori termali nel "parlamentino" dell'ente camerale per la prima volta dopo la nomina di Massimo Sabbion avvenuta nel 2002. Il nuovo consiglio assumerà le sue funzioni all'inizio di agosto. «Fin dall’inizio del mio mandato ho fatto del dialogo con gli altri attori del tessuto economico una priorità - ha spiegato Poli. Sono convinto che questa nuova nomina, che arriva proprio nell’anno in cui festeggiamo l’ottantesimo dalla nascita di Federalberghi Terme, sarà occasione per rafforzare le relazioni già attivate e per definire nuovi obiettivi strategici tra le categorie, nell’interesse del sistema impresa. Tante le direttrici su cui stiamo già ragionando e su cui possiamo rafforzare la collaborazione del sistema turistico in filiera con il commercio e i servizi».

