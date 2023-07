Ryanair, nuova rotta in arrivo: collegherà Pisa a Porto tre volte a settimana

Ryanair, la principale compagnia aerea in Europa, ha annunciato il lancio di una nuova rotta da Pisa a Porto, che sarà operativa tre volte a settimana durante l'inverno del 2023. I cittadini e i visitatori di Pisa avranno ora la possibilità di prenotare una meritata pausa invernale con le tariffe convenienti offerte da Ryanair, che permettono di scegliere tra una vasta gamma di destinazioni, inclusa questa nuova emozionante rotta da Pisa a Porto. Le prenotazioni sono già disponibili sul sito web www.ryanair.com. Inoltre, per celebrare il lancio di questa nuova rotta, Ryanair offre tariffe speciali a partire da 29,99 euro per viaggi a partire da ottobre 2023.

Mauro Bolla, country manager di Ryanair, ha dichiarato: «Ryanair è lieta di annunciare la nostra nuova rotta da Pisa a Porto per l'inverno '23 con tre voli settimanali che offrono ai nostri clienti di Pisa ancora più scelta per le vacanze invernali, alle tariffe più basse in Europa. Una destinazione imperdibile per l'inverno '23, Porto è ideale per un break invernale grazie alla splendida architettura, ai mercatini di Natale che aspettano solo di essere esplorati e all’ottima cucina portoghese che offre tante specialità».

