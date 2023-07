La Sicilia brucia, Santanchè: «10 milioni di euro per risarcire i turisti»

Prima l'aeroporto di Catania avvolto dalle fiamme e poi quello di Palermo chiuso per una notte a causa del fumo che ha ricoperto la pista. La Sicilia, come del resto tutta l'Italia, deve fare i conti con i cambiamenti climatici e un meteo che sta rovinando la vacanza di centinaia di migliaia di italiani e turisti. Per questo, la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha voluto esprimere vicinanza ai visitatori dell'isola, avanzando una proposta di rimborso da 10 milioni di euro. «Il ministero del Turismo è ha proposto in Consiglio dei ministri uno stanziamento da 10 milioni per risarcire i turisti in Sicilia a partire da giorno blocco aeroporto Catania. La Sicilia è una delle regioni che sta subendo grandi e gravi danni per gli incendi ed il blocco degli aeroporti rischia di mettere in ginocchio uno degli asset più importanti per la Regione quale è il turismo».

Daniela Santanchè

Poi conclude: «Dovevamo intervenire subito e in maniera risolutiva, per questo siamo stati pronti ad intervenire per il rimborso dei biglietti aerei e delle prenotazioni, per coloro che sono rimasti privi di copertura. Il comparto del turismo potrà sempre fare affidamento su questo ministero, che fa la sua parte a sostegno dei cittadini e dei territori».

