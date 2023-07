Incendi al Sud Italia: il vademecum della Coldiretti per le vacanze

Un'estate, l'ennesima in Italia (ma dati i recenti fatti di cronaca, non solamente) caratterizzata dagli incendi. Nel Sud del Paese, in particolar modo in Sicilia, è emergenza vera riguardo roghi sempre più grandi che stanno mettendo in difficoltà anche viaggi e spostamenti, causando disagi anche ai turisti.

Incendi, i consigli di Coldiretti per l'estate

Anche a questo proposito la Coldiretti ha redatto un vademecum "salva vacanze" per evitare il pericolo della diffusione delle fiamme favorito dalle alte temperature, sigarette, picnic e comportamenti imprudenti.

La prima regola da seguire nel bosco è quella di evitare di accendere fuochi non solo nelle zone boscate, ma anche in quelle coltivate o nelle vicinanze di esse, mentre nelle aree attrezzate, dove è consentito, occorre controllare costantemente la fiamma e verificare prima di andare via non solo che il fuoco sia spento, ma anche che le braci siano completamente fredde. Soprattutto nelle campagne non gettare mai mozziconi o fiammiferi accesi dall’automobile e nel momento in cui si è scelto il posto dove fermarsi verificare che la marmitta della vettura non sia a contatto con erba secca che potrebbe incendiarsi.

Inoltre è fondamentale non abbandonare mai rifiuti o immondizie nelle zone boscate o in loro prossimità e in particolare, evitare la dispersione nell’ambiente di contenitori sotto pressione (bombolette di gas, deodoranti, vernici, ecc.) che con le elevate temperature potrebbero esplodere o incendiarsi facilmente. Nel caso in cui venga avvistato un incendio non prendere iniziative autonome, ma occorre mantenersi sempre a favore di vento evitando di farsi accerchiare dalle fiamme per informare tempestivamente le autorità responsabili.

Dal momento che 6 roghi su 10 si stima siano causato volontariamente anche per opera di piromani o di criminali interessati alla distruzione dei boschi, occorre collaborare con la Forestale e con i corpi di Pubblica sicurezza per fermare comportamenti sospetti o dolosi favoriti dallo stato di abbandono dei boschi nazionali.

© Riproduzione riservata