Macron ai suoi ministri: Vacanze sobrie a due ore da Parigi! Ma lui va nella costosa Brégançon

Nonostante in Francia il rimpasto di governo sia stato appena annunciato, sono cominciate le vacanze anche per i ministri francesi. E, in merito, i voleri dell’Eliseo sono chiari: considerate le difficoltà di molti francesi, le vacanze dei ministri siano soggiorni a due ore da Parigi, dove riposarsi sì ma restando in «vigilanza attiva».

Il capo della Stato francese, Emmanuel Macron

Il capo della Stato, Emmanuel Macron, e la moglie Brigitte trascorreranno, però, tre settimane nella residenza presidenziale del Fort de Brégançon sul Mediterraneo, vicino a Hyères e a Tolone. Che sì è in Francia, ma è molto costosa e dove però è capitato più volte che Macron si sia lasciato fotografare a cavallo del jet-ski o mentre pagaia sulla canoa. Per quanto riguarda i costi, come riporta il Corriere della Sera, Macron ha più che dimezzato le spese di mantenimento ma si parla comunque di 250 mila euro l’anno di cui 50 mila per la cucina e 32 mila per la piscina. La sicurezza della costa, tra sommozzatori e imbarcazioni della gendarmeria, arriva a circa 60 mila euro.

© Riproduzione riservata