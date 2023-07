Turisti a Malta in crociera: gli italiani guidano il mercato Ue

Gli italiani sono stati il maggior numero di passeggeri europei a bordo delle navi da crociera in arrivo a Malta nel secondo trimestre del 2023, secondo i dati ufficiali dell'Ufficio nazionale di statistica (Nso). Il numero totale dei passeggeri è aumentato di quasi 88.000, superando i 225.000 passeggeri. Più della metà proveniva da paesi dell'Ue, con l'Italia in testa con il 16,9% di tutti i passeggeri, seguita dalla Germania con il 12,6%.

L’Italia in testa con il 16,9% di tutti i passeggeri europei

Oltre 110mila passeggeri provenivano da paesi al di fuori dell'Ue, con il Regno Unito rappresentante il 50,5% e gli Stati Uniti il 24,8%. Circa 186.149 passeggeri hanno utilizzato Malta come punto di passaggio verso un altro paese. In totale, come riporta Italpress, 98 navi da crociera hanno visitato Malta tra aprile e giugno, ciascuna trasportando in media quasi 2.300 passeggeri, 953 in più rispetto all'anno precedente.

© Riproduzione riservata