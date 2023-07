Cattel Spa, l'azienda cresce del 56% nel 2022

Alle spalle un biennio da dimenticare, caratterizzato da instabilità, difficoltà di reperimento della merce, incontrollabile fluttuazione dei costi e un massacrante susseguirsi di aperture-chiusure imposte dal Governo al segmento della ristorazione. Segmento su cui Cattel Spa, realtà veneta partita nel 2001 come spin off dell’azienda di famiglia specializzata nella commercializzazione di prodotti caseari, ha sempre basato il suo core business, fino a diventare oggi uno dei primi player nazionali nella distribuzione di prodotti alimentari. Ai deludenti risultati del 2020 e del 2021, è seguito il tanto atteso riscatto nel 2022: una crescita di oltre il 56% e una chiusura a 141 milioni di euro. Estremamente lusinghiero e in linea con le attese anche il primo semestre del 2023 che ha registrato un aumento percentuale del 30% rispetto ai primi 6 mesi del 2022, superando ampiamente la media nazionale di crescita del mercato Afh che, secondo TradeLab, nel periodo gennaio – maggio 2023 è stata del +12%.

Una stagione fiorente, quindi, che continua sulla scia di un 2022 di grandi traguardi, conquistati colpo su colpo: l’ingresso nella piattaforma Elite Intesa Sanpaolo Lounge grazie a un programma volto all’innovazione e alla sostenibilità di alcune aree aziendali; una maggiore digitalizzazione delle procedure di acquisto e gestione ordini canalizzate in una App dedicata e, non ultimo, la costante ricerca di eccellenze per soddisfare e talvolta anticipare le richieste della clientela. Una clientela variegata, specchio dell’attuale identità del mondo della ristorazione, fatta di locali storici come di ristoranti etnici e di numerose alternative fast food. Cattel rifornisce oggi circa 7000 locali presenti in 43 province del Nord Italia, registrando la sua migliore crescita in Lombardia (+47%) seguita da Emilia Romagna (+41%), Friuli Venezia Giulia (+37%) e Veneto (+23%). «Dopo il recente sviluppo del business in Lombardia, contiamo di espanderci stabilmente anche in Piemonte per arrivare, a fine 2024, a coprire con pari risorse e capillarità tutto il Nord Italia» dichiara Giandomenico Baita, direttore vendite di Cattel Spa svelando gli obiettivi a breve termine dell’azienda già leader nel Nord Est d’Italia e orientata a consolidare la presenza anche a Nord-Ovest.

Contando su 350 unità di personale attivo, di cui 130 dipendenti diretti, Cattel riesce a gestire un complesso servizio di distribuzione che garantisce fino a oltre 2000 consegne al giorno nel periodo di picco grazie ai 90 camion di cui dispone e alle 14 barche refrigerate dedicate a servire il territorio lagunare. Una logistica capillarmente organizzata, sostenuta da circa 100 addetti e da un magazzino di 16mila m2 a tre temperature in grado di ospitare oltre 13mila ubicazioni prodotto. Grande organizzazione, grandi investimenti, ma anche grandi numeri di vendita: 3,4 milioni di colli consegnati nel primo semestre 2023 per contenere i 15,7 milioni di chili di merce venduta nello stesso periodo.

Il futuro di Cattel punta verso una maggiore digitalizzazione e automazione dei processi al fine di aumentare la resa operativa e la qualità del servizio. Grande attenzione verrà posta anche nella ricerca di nuovi collaboratori, giovani professionisti animati dal desideri di apprendere e di portare valore aggiunto con passione ed entusiasmo. Un periodo di attività e di profondo rinnovamento, dunque, a dimostrazione della grande resilienza di un’azienda solida e compatta che sa guardare avanti.

