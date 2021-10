Spreafico nei guai per capolarato nel settore ortofrutticolo

La Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, presieduta da Fabio Roia, ha disposto l'amministrazione giudiziaria di un anno per la Spreafico spa, colosso nel settore dell'ortofrutta da 350 milioni di fatturato all'anno, a seguito di un'inchiesta del pm di Milano Paolo Storari e della Guardia di Finanza di Lecco per caporalato sui lavoratori. Eseguito anche un sequestro da circa 6 milioni di euro.

Per la Spreafico anche il sequestro di 6 milioni di euro

L'inchiesta ha fatto luce su un meccanismo di consorzi e cooperative, in rapporti con la Spreafico, che assumevano i lavoratori. Il colosso del comparto ortofrutticolo si sarebbe così avvalso della manodopera fornita a basso costo dalle coop, in «regime di concorrenza sleale» evadendo le imposte, nell'ambito degli appalti ottenuti.

Ad emergere delle indagini un vero e proprio sistema di caporalato che prevedeva il reclutamento e lo sfruttamento di lavoratori stranieri, in stato di bisogno, senza specializzazione e sottopagati; l'evasione delle tasse mediante l'emissione e annotazione di fatture false, con benefici fiscali sia per la Spreafico che per le cooperative che si alternavano nel tempo; la creazione del cosiddetto "fenomeno della transumanza dei lavoratori".

Oltre a ciò, sarebbero stati riportati anche alcune presunte intimidazioni nei confronti dei lavoratori, che in passato avevano protestato lamentando, da parte dei datori di lavoro, il rispetto di precedenti accordi siglati con le rappresentanze sindacali, volti ad adeguare il contratto dei lavoratori alle mansioni realmente svolte.

