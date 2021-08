Ruba 5 bottiglie di vino per mille euro. Arrestato a Bergamo

<span class="nero"> Un 62enne della provincia di Brescia è stato arrestato dai Carabinieri di Bergamo dopo essere stato sorpreso con cinque bottiglie di vino pregiato per un valore di mille euro rubate a Bergamo, in Città Alta.

Il tutto è successo domenica pomeriggio (22 agosto), quando i militari della stazione dei Carabinieri di Bergamo Alta hanno arrestato in flagranza per furto aggravato il. L’uomo, con precedenti, è stato pizzicato dai militari dopo aver tentato di forzare l’ingresso di una cantina di un ristorante di Città Alta e quest’ultimo, avendo intuito di essere stato notato dai militari, ha tentato la fuga a piedi verso la funicolare che collega la parte storica alla città bassa, venendo però subito fermato.

Perquisito, l’uomo è stato trovato in possesso delle cinque bottiglie di vino, per un valore complessivo di oltre mille euro, contenuto nel suo zainetto e trafugate da un primo ristorante di Città Alta. Nello stesso locale da cui ha prelevato le bottiglie aveva già compiuto il primo furto.

Successivamente, nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto una bicicletta, anche questa di un valore importante, rubata alcuni giorni prima, sempre in Città Alta, e il cui furto era stato denunciato ai militari della locale Stazione Carabinieri. Condotto in caserma, all’esito degli accertamenti l’uomo è stato dunque dichiarato in stato di arresto.

(fonte: Ecodibergamo)

