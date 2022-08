Lavoratori in nero e violazione delle norme igieniche: nei guai tre ristoranti di Vicenza

Guardia di Finanza in azione nel Vicentino. Le fiamme gialle nei giorni scorsi hanno comminato tre maxi sanzioni ad altrettanti ristoranti per violazione delle norme igienico-sanitarie e per l'impiego di personale in nero.

Nel dettaglio, nel primo locale è stata rilevata la presenza di una lavoratrice senza contratto, mentre nel secondo è stata riscontrata la presenza di due cittadini stranieri irregolari, di cui uno minorenne, che ha portato a staccare una multa maggiorata del 20% per l'impiego di lavoratori senza comunicazione di instaurazione del rapporto. Per entrambi è stata disposta la sospensione dell'attività.

Analoga attività di controllo è stata estesa anche al territorio di competenza della compagnia di Arzignano, in particolare nei confronti di una ditta individuale, facente capo a un soggetto di etnia cinese, esercente l’attività di ristorazione con somministrazione nel comune di Chiampo. Nei locali della ditta controllata, i militari operanti hanno rilevato la presenza di tre lavoratori in nero, con conseguente irrogazione della prevista maxi sanzione e la sospensione dell’attività imprenditoriale.

In tutti e tre i casi il personale del S.I.A.N. dell’ULSS8 Berica ha impartito diverse prescrizioni di natura igienico-sanitaria.

