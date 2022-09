Ristoranti e aziende “fantasma”, a Lucca la Finanza chiude dieci partite Iva

Giro di vite in provincia di Lucca da parte della Guardia di finanza che, dopo lunghe indagini, ha chiesto la chiusura di 10 soggetti giuridici risultati inattivi o addirittura inesistenti.

Nel mirino delle Fiamme Gialle attività di ristorazione, locali, agenzie immobiliari e anche un’azienda della Piana di Lucca operante nel settore del pellet che però risultavano inesistenti.

Il risultato è arrivato dall’intensificazione dell’azione di prevenzione e contrasto dell’uso illecito di partite Iva con l’esecuzione di un piano d’interventi che ha portato a richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti la chiusura di 10 soggetti giuridici risultati inattivi/inesistenti.

In particolare, i riscontri svolti direttamente sul territorio hanno comprovato la non operatività delle imprese monitorate, sono stati posti a base della richiesta di cessazione delle partite Iva.

L’obiettivo dell'operazione della Finanza è stata quella di scongiurare l'uso delle partite Iva fasulle per commettere illeciti di natura economico-finanziaria, come l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, l’ottenimento e monetizzazione di crediti d’imposta non spettanti derivanti, ad esempio, dai cosiddetti bonus facciate e super bonus 110%, o per accedere fraudolentemente ai contributi statali corrisposti nell’ambito dell’emergenza Covid19.

