Sequestrati beni per 6 milioni a un imprenditore agricolo per reati mafiosi

La Direzione Investigativa Antimafia (Dia) ha effettuato un importante sequestro patrimoniale nei confronti di un imprenditore agricolo originario della provincia di Messina, ma residente in quella di Enna in Sicilia. L'uomo è stato condannato per usura e associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

Importante sequestro nei confronti di un imprenditore agricolo originario di Messina

Il provvedimento è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Caltanissetta, su proposta della Procura della Repubblica, e coinvolge beni per un valore approssimativo di sei milioni di euro. Si tratta di 120 beni immobili, di cui 9 fabbricati e 111 terreni, che coprono una superficie totale di circa 75 ettari. Oltre agli immobili, è stato sequestrato anche un'autovettura e vari rapporti finanziari.

Secondo le autorità investigative, l'indagato è considerato "stabilmente inserito nel circuito della criminalità locale" ed è stato in "costante contatto anche con esponenti di qualificato spessore mafioso". Le indagini condotte dalla Dia, a seguito di un'interdittiva antimafia emessa nei confronti dell'impresa intestata alla moglie dell'indagato, hanno rivelato come quest'ultimo abbia commesso diversi reati, con sentenze passate in giudicato, e abbiano accertato collegamenti con esponenti mafiosi dell'ennese.

