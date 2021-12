Prosecco batte Champagne 10 a 6 nelle preferenze di acquisto per Natale

Il Prosecco batte lo Champagne 10 a 6 quando si guarda alla classifica delle prime 20 bollicine più acquistate in Italia. Lo afferma un'analisi effettuata dal marketplace della spesa online Everli sulle abitudini e preferenze dei nostri connazionali in termini di alcolici acquistati sul sito e via app in vista delle vicinissime festività di Natale e Capodanno.

Prosecco batte champagne 10 a 6 nelle preferenze di acquisto delle bollicine per le feste

Nel 2020, nel solo mese di dicembre, sono stati acquistati - segnala Everli - 11.000 litri di bollicine. Gli analisti registrano, che indipendentemente dalla bevanda prescelta, la spesa del beverage delle feste degli italiani, secondo i dati di Everli, viene effettuata abbastanza sotto data: la settimana durante la quale si mettono nel carrello il maggior numero di bottiglie (spumanti, amari o liquori) è infatti quella prima di Natale, mentre è nella settimana del 25 dicembre che viene registrato il picco di spesa.

Per quanto riguarda le preferenze, nella Top 20 ci sono anche tre spumanti del Trentino Alto Adife e una sola referenza di Franciacorta (nonostante sia il vino quantitativamente più acquistato nel 2020).

A livello geografico, la regione italiana che più di altre apprezza le bollicine è la Lombardia, con 4 province nella Top 10 di quelle in cui si spende di più: nello specifico Cremona (in 3° posizione), Lecco (6° ma 1° nella classifica degli acquisti di ammazzacaffè), Como (7°) e Bergamo (10°). Parma, L'Aquila e Cremona sono invece le tre province italiane dove si spende di più per le amate bollicine.

