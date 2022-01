Aste online, in Italia è boom per vini e champagne

Cosa comprano gli intenditori all’asta? È boom per vini e Champagne. Il vino, con oltre 50 mila bottiglie vendute e una crescita del settore di quasi il 45% rispetto all'anno precedente, si posiziona in pole position tra le categorie più amate dagli italiani nel mercato delle Aste online. È quanto emerge dal Catawiki Report 2021, analisi realizzata da una delle principali piattaforme di aste online in Europa. Il report segnala che «in Italia è stata venduta la bottiglia più costosa messa all'asta a livello globale, si tratta di una Domaine de la Romanée-Conti Romanée Conti Grand Cru del 2006 battuta per 15.500 euro».

Aste online, è boom per vini e champagne nel 2021



La categoria dello champagne registra un tasso di crescita in termini di oggetti venduti, che sfiora il 60% rispetto all'anno precedente. Il volume degli acquisti dei consumatori italiani nel 2021 ha superato i 100 milioni di euro, con una spesa media di circa 1.000 euro.



Gli italiani che hanno fatto un'offerta sono stati oltre 230mila, il 55% dei quali per la prima volta sulla piattaforma.



Le categorie che hanno riscontrato un maggiore successo sono state, oltre al vino e allo champagne, oggetti decorativi, arte moderna e contemporanea, gioielli e orologi.

© Riproduzione riservata