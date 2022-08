Spendere di più? Sì, se gli ingredienti sono genuini: lo dice il 73% dei consumatori

Sebbene lo scoppio della pandemia abbia spinto sotto i riflettori la necessità di maggiore trasparenza nella tracciabilità, produzione e nell'intera catena di approvvigionamento alimentare, oggi per il consumatore prestare molta attenzione al cibo che compra non è più solo una tendenza.

Si tratta di un vero e proprio stile di vita: i consumatori si stanno allontanando dagli alimenti altamente lavorati che contengono ingredienti artificiali. Si ricerca la cosiddetta “clean label”, ovvero prodotti le cui etichette riportano l’assenza o la riduzione nel numero di additivi e materie prime manipolate il meno possibile.

Secondo una ricerca intrapresa dall'International Food Information Council, nell'industria alimentare le vendite globali del mercato degli ingredienti “clean label” prevedono di raggiungere i 64,1 miliardi entro il 2026 mentre secondo un sondaggio dell’agenzia Ingredient Communications, il 73% dei consumatori è felice di pagare un prezzo di vendita più alto per un prodotto alimentare o una bevanda fatti con ingredienti che riconosce e di cui si fida.

Ed è proprio su queste analisi che Giuseppe Cinquerrui sceglie di fondare Paesano, la startup che desidera ridare importanza ai prodotti genuini creati con ingredienti freschi, selezionati e simbolo di un determinato territorio.

Focalizzandosi sulla produzione di liquori e amari artigianali prodotti con vera frutta siciliana, Paesano è la realtà che punta a fornire un cambio di rotta per l’industria beverage, ormai troppo abituata all’utilizzo di coloranti e aromi artificiali.

Con sede a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, Paesano è una startup che si occupa a 360° della realizzazione di liquori artigianali prodotti con vera frutta siciliana. Collaborando con realtà locali siciliane, Paesano gestisce tutte le fasi del lavoro: dalla raccolta, alla scelta, alla produzione e lavorazione - fasi compiute rigorosamente in Sicilia - per poi occuparsi della conseguente vendita.

Il processo di produzione dei prodotti Paesano è interamente artigianale, nato dall’esperienza dei mastri distillatori: tutto fatto a mano, senza nessuna meccanizzazione. Con l’obiettivo di rappresentare il meglio possibile la Sicilia, Paesano sceglie di creare liquori sfruttando i cinque frutti e fiori caratteristici dell’isola: pistacchio, melograno, fico d'india, carciofo e limone.

Ad oggi i liquori Paesano dopo essersi fatti conoscere da numerose attività in Italia, hanno attirato l’interesse di diversi Paesi europei: Paesano infatti esporta i propri liquori e amari anche in Svizzera, Germania, Spagna, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Principato di Monaco, Polonia e Lettonia.

