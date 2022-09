Vendemmia, in Champagne un'annata perfetta

Gli ultimi grappoli sono stati raccolti, i centri di pressatura hanno consegnato gli ultimi mosti e la fermentazione è in corso. La vendemmia in Champagne, iniziata il 20 agosto per i Cru più precoci, si è appena conclusa.

Nonostante la siccità dell'estate, un po' di pioggia è caduta al momento giusto, consentendo un'ottima maturazione. Il 2022 si presenta come un’annata perfetta per la Champagne con volumi significativi, una stagione viticola intensa ma serena e uno stato sanitario ottimo.

I Vigneron e le Maison sono entusiasti di questa magnifica vendemmia. I mosti lasciano presagire un'ottima qualità, il livello medio di alcol potenziale è superiore a 10% vol e l'acidità è buona. Per quanto riguarda le quantità, pur essendo piuttosto eterogenee a seconda dei settori, hanno permesso a ciascuno di raggiungere la resa commerciabile, fissata per l'anno a 12 000 kg/ha.

Il presidente dei viticoltori, Maxime Toubart, si rallegra del fatto che «grazie a una vendemmia abbondante e di qualità e con il consenso eccezionale dell'INAO, i viticoltori hanno potuto ricostituire la loro riserva interprofessionale, che era stata ampiamente utilizzata l'anno scorso per compensare le perdite della campagna 2021».

«La vendemmia 2022 è provvidenziale», secondo David Chatillon, presidente delle Maison, che nota con soddisfazione che «la domanda del mercato è forte (+9% a fine agosto rispetto all'anno scorso) dopo una già notevole annata 2021».

I professionisti rimangono ottimisti per il futuro, nonostante un contesto economico incerto. Le uve pregiate raccolte quest'anno diventeranno grandi vini che soddisferanno le aspettative dei consumatori.

© Riproduzione riservata