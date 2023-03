A New York c’è il cappuccino con latte di bufala. Costa 20 dollari

Il cappuccino è un’icona indiscussa del made in Italy. E ora lo sarà ancora di più grazie alla creatività dello chef italiano Giuseppe Bruno, del ristorante Sistina di New York che lancia il cappuccino con latte di bufala. Giuseppe Bruno ha ribattezzato quella che è una delle bevande italiane più famose al mondo, “Cappuccino d'Oro”, sia per la foglia d'oro sopra la schiuma, sia per la preziosità della tazzina in cui viene servito, con rifiniture dorate. «È un servizio del '900 - spiega lo chef - fatto dall'azienda Ginori, che produce ceramiche dal 1735. Sono tazze che venivano fatte per la corte del Re Vittorio Emanuele, sono uniche nel loro genere».

Il Cappuccino d‘oro del ristorante Sistina di New York. Fonte: Facebook

L'originale cappuccino non è sfuggito all'attenzione del New York Times, il quale nella sezione “food” fa notare che lo chef ha scoperto un modo seducente di fare il cappuccino, usando appunto il latte di bufala, solitamente usato per mozzarella. Spiega anche che si tratta di un prodotto molto più costoso del latte di mucca e non a caso il cappuccino d'oro viene venduto al prezzo di venti dollari.

