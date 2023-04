Una birra per il Papa: Pilsner Urquell ripristina un’antica tradizione

Una birra speciale per il Papa. Il Santo Padre ha, infatti, ricevuto, alla fine dell'udienza generale, una birra che sostiene progetti solidali. Mantenendo viva una tradizione risalente alla fine del XIX secolo e ripresa nel 2011, questa mattina una delegazione della Pilsner Urquell, storico marchio della Repubblica Ceca, ha portato in dono al Pontefice una speciale bottiglia di birra.

La lager chiara ceca, prodotta da oltre 180 anni, venne spedita la prima volta a Roma - ricorda l'Osservatore Romano - per Papa Leone XIII. Alla birra - gli ingredienti sono stati benedetti da monsignor Tomáš Holub, vescovo di Plzen - sono legati numerosi progetti caritativi. In particolare, i rappresentanti della Pilsner Urquell, accompagnati dall'ambasciatore della Repubblica Ceca presso la Santa Sede, Václav Kolaja, hanno fatto presente che, proprio attraverso la vendita della birra, una particolare attenzione, nell'ultimo anno, è stata prestata agli aiuti umanitari per gli ucraini che hanno trovato accoglienza nella Repubblica Ceca.

