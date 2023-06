Palazzo di Varignana e Nio Cocktails, per l'estate arrivano i drink all'olio Evo

Con l’arrivo dell’estate Palazzo di Varignana incontra il mondo del ready to drink presentando i Cocktoil: due inediti miscelati all’olio extravergine d’oliva, Gin Soil e Oil Fashioned, creati in collaborazione con NIO Cocktails, azienda italiana leader nella miscelazione artigianale di cocktail ready-to-share. Questi due drink, già disponibili all’interno del resort, ora sono anche nel formato ready to drink: per gustare direttamente a casa propria in qualsiasi momento - dall’aperitivo alla cena con gli amici - dei miscelati ricercati e di alta qualità, versandoli semplicemente in un bicchiere.

Gin Soil e Oil Fashioned, i Cocktoil di Palazzo di Varignana e Nio Cocktails

«La scelta di sviluppare il progetto cocktail con Palazzo di Varignana ha due obiettivi ben chiari. Prima di tutto la volontà di proseguire il percorso di innovazione che ci ha permesso di diventare il punto di riferimento nel nostro mercato. In secondo luogo perché amiamo i progetti che valorizzano il territorio e le eccellenze (ancor più se italiane), permettendo ai nostri clienti di assaporarle in una inconsueta chiave mixology.» afferma Alessandro Palmarin, founder di NIO Cocktails.

Da sempre a Palazzo di Varignana l’olio Evo è protagonista di tutte le occasioni, tanto da spingere l’azienda agricola del resort a sperimentare creando un drink a base del suo “oro verde”. Così l’extravergine, tra gli alimenti principi della dieta Mediterranea, si apre a nuove declinazioni, capaci di esaltare tutte le sue proprietà e virtù nutrizionali.

Palazzo di Varignana, Cocktoil

A caratterizzare la nuova linea beverage è la tecnica del Fat Washing, una vera e propria procedura di “estrazione” di sentori che prende ispirazione dai manuali di alta cucina su come sgrassare il brodo. Questa speciale tecnica, applicata alla miscelazione, permette di aromatizzare un alcolico con sostanze grasse e dal sapore deciso che successivamente vengono eliminate lasciando al palato un piacevole effetto di “setosità” e un lieve aroma. E’ proprio questo il motivo che ha spinto Palazzo di Varignana ad utilizzare il Fat Washing con l’olio extravergine d’oliva così da poterne “imprigionare” l’essenza e infonderla direttamente negli spiriti.

Gin Soil e Oil Fashioned

I due drink creati in collaborazione con NIO Cocktails - Gin Soil e Oil Fashioned - nascono dalla rivisitazione di due classici: il Gin Sour e Old Fashioned. Qui il protagonista è l’olio Vargnano, Monocultivar Nostrana di Brisighella di Palazzo di Varignana, che viene combinato ad altri spirits per creare un drink ideale per coloro che sono alla ricerca di un equilibrio perfetto di sapori. Il risultato sono infatti due cocktail dal gusto fresco e intenso, che esplorano la linea di confine tra differenti piaceri, profumi e nuances offrendo un'esperienza sensoriale oliocentrica ricca di sensazioni sorprendenti. I due cocktoil di Palazzo di Varignana, sono custoditi ognuno nell'elegante confezione di design monodose che caratterizza i drink NIO Cocktails: pratica e comoda, ideale per il mondo del ready to drink. Per gustarli infatti basta agitare la confezione, strappare un angolo e versare il contenuto in un bicchiere con ghiaccio.

Gin Soil e Oil Fashioned sono acquistabili online sul sito www.palazzodivarignanafood.com oltre che all’interno dello shop e dei ristoranti del resort, oltre che sul sito di www.nio-cocktails.com

© Riproduzione riservata