Nasce l'Enoteca Rosso Morellino: il 1° luglio l'inaugurazione a Scansano

Nasce l'Enoteca Rosso Morellino, un luogo unico per scoprire le diverse anime del Morellino di Scansano nelle sue tipologie Annata e Riserva. Questo spazio straordinario sarà inaugurato sabato 1° luglio alle ore 17:30 a Scansano (Gr) ed è situato al piano terra della sede del Consorzio, che si sta trasformando nella Casa del Sangiovese della Costa Toscana. L'Enoteca sarà aperta a turisti e appassionati, offrendo la possibilità di degustare oltre novanta etichette di Morellino di Scansano Docg delle aziende associate al Consorzio.

I paesaggi della Maremma

L'obiettivo principale dell'Enoteca Rosso Morellino è quello di offrire un'esperienza immersiva e completa dell'area della denominazione del Morellino di Scansano. Qui potrete assaporare l'identità chiara e l'espressione unica del Sangiovese toscano che si affaccia sul mare. Grazie alla vicinanza con il mare, il Morellino di Scansano si presenta fresco, morbido e con tannini non troppo marcati, rendendolo l'ideale per essere gustato in questi primi giorni di estate, servito a temperature leggermente più basse.

Ma l'esperienza offerta dall'enoteca non si ferma alla degustazione dei vini. Durante l'inaugurazione, verrà presentato il primo Totem VisitMorellino, creato da Rama, che ha l'obiettivo di promuovere il territorio del Morellino di Scansano e di creare un collegamento tra Scansano e la costa. Questo totem interattivo permetterà ai visitatori di approfondire la loro conoscenza sul Morellino e sul suo straordinario territorio. Sarà possibile viaggiare virtualmente all'interno della denominazione e scoprire le attività sul territorio grazie all'assistente virtuale attivo 24 ore al giorno, che fornirà risposte alle domande riguardanti il vino, l'area di produzione e le attività turistiche.

L'Enoteca Rosso Morellino e il Totem VisitMorellino rappresentano una nuova fase nella promozione del Morellino di Scansano. Il direttore del Consorzio, Alessio Durazzi, sottolinea l'importanza di combinare la promozione del vino con azioni di marketing territoriale per evidenziare il legame tra l'area e le sue eccellenze. Attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, si desidera offrire strumenti diversificati per far conoscere la denominazione in modo trasversale, al fine di ampliare il pubblico degli amanti del Morellino e della Maremma Toscana.

