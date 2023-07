Oltre l'enoturismo: in vigneto arriva lo show immersivo

Un’esperienza unica in vigneto con un vero e proprio show immersivo tra storia, natura e la suggestione del Parco Archeologico dell'Appia Antica: è quanto proposto a Marino (Roma) per tutta l'estate e fino all'8 ottobre dopo il tramonto da Orpheo (multinazionale che progetta e realizza soluzioni innovative per la visita di musei e luoghi culturali) e dall'azienda vitivinicola Pavus Ager, in collaborazione con Stazione Mole.

Lo show immersivo nei vigneti dell'azienda vitivinicola Pavus Ager

L'evento, visivo e sonoro e accreditato come il primo in Italia, è ospitato dal 28 giugno all'interno del Parco Archeologico dell'Appia Antica e con il patrocinio del Parco Regionale dell'Appia Antica e del Comune di Marino. Lo spettacolo, organizzato presso l'azienda Parvus Ager (a Santa Maria delle Mole) dal mercoledì alla domenica, coinvolge gli ospiti in una passeggiata in vigna lunga 2 chilometri che ha la durata di circa un'ora.

Il visitatore potrà scoprire i misteri dell'Agro Romano in un sentiero segnalato da luci che lo guideranno attraverso filari di viti, tra olivi e kiwi e lungo un ponticello rustico, facendogli percorrere anche un tratto dell'Appia Antica. Il percorso è articolato in 17 tappe accompagnate da un racconto audio "sulle tradizioni e sulle leggende contadine, lontane nel tempo e tramandate di generazione in generazione". La visita termina con una degustazione del vino prodotto dalla cantina Parvus Ager.

