Vinventions e l'impegno verso la sostenibilità: riciclati 80mila kg di tappi

Sono 80mila i chilogrammi di tappi da vino recuperati e da riciclare per riportarli a nuova vita, diventando anche secchielli proprio per rinfrescare le bottiglie. È solo uno dei numeri dell’impegno incondizionato di Vinventions per l’economia circolare e la sostenibilità a 360°. Una responsabilità misurabile attraverso dati e attività concrete riunite nella pubblicazione annuale del suo Rapporto di Responsabilità Sociale Aziendale 2022 (Csr), che evidenzia i continui progressi in questo percorso. Tra i punti salienti del rapporto, l’incessante ricerca della riduzione degli sprechi e della conservazione dei materiali appare come un pilastro della strategia di sviluppo sostenibile del gruppo; con lo sviluppo continuo di prodotti efficienti ed ecologici realizzati con materiali rinnovabili, circolari o biodegradabili.

Inoltre, si sottolinea l’investimento costante di Vinventions in processi produttivi innovativi ed eco-consapevoli per ridurre al minimo la propria impronta ecologica. Questi sforzi includono misure come il basso consumo di acqua, l'uso di fonti di energia rinnovabile e il riutilizzo dei materiali di scarto. In questo modo, Vinventions garantisce che la sostenibilità sia al centro delle sue pratiche produttive.

Ma la sostenibilità non riguarda solo i prodotti. Da Vinventions, si sottolinea l'importanza di coltivare un ambiente di lavoro sano per i collaboratori. L’impegno per la soddisfazione dei dipendenti è una testimonianza della sua dedizione alla crescita sostenibile, includendo iniziative locali e incoraggiando attività filantropiche tra i propri collaboratori. Il Rapporto Csr 2022 di Vinventions evidenzia anche alcuni risultati significativi di fronte alle circostanze sfidanti del mercato. Tra gli esempi, elenchiamo il lancio di Nomacorc Ocean, un tappo realizzato con plastica riciclata proveniente dalle zone costiere (Obp), la certificazione Net Zero Plastic to Nature per la linea Nomacorc Blue Line prodotta con plastica riciclata.

Nonostante l'anno a venire possa presentare nuove sfide, come l'inflazione e la scarsità di materie prime, Vinventions rafforza il suo impegno nello sviluppo sostenibile della sua organizzazione. Questi traguardi consolidano la posizione di leader della sostenibilità nell'industria del vino di Vinventions e riflettono la dedizione alla preservazione del nostro pianeta assieme ai suoi clienti, partner e collaboratori.

