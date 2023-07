Caffè quotidiano irrinunciabile per l’80% degli italiani che lo preferiscono al bar

Il caffè, passione caffè. Tanto che quasi l'80% degli italiani beve caffè tutti i giorni e circa il 33,7% afferma di consumarlo al bar proprio per assaporarne la convivialità, per il piacere di scambiare quattro chiacchiere con il barista o gli altri clienti. Il dato emerge, in occasione della Giornata mondiale dell'amicizia del 30 luglio, da un'indagine del Consorzio Promozione Caffè-AstraRicerche.

Circa l'80% degli italiani beve caffè tutti i giorni

Il sondaggio mostra nel particolare come siano molti i coffee lover che preferiscano bere il caffè in luoghi di socialità piuttosto che a casa: su 100 caffè infatti, circa 14 vengono bevuti al bar; ma sono anche tanti quelli consumati proprio a casa di amici o conoscenti (quasi 10 su 100) sul luogo di lavoro (12,2 su 100) di studio (4 su 100), ma anche al ristorante (6,5 su 100) e nei locali di intrattenimento (circa 4 su 100).

«Come da tempo sosteniamo, il caffè - afferma Michele Monzini, presidente di Consorzio Promozione Caffè - non rappresenta soltanto un'esperienza di gusto, ma anche un momento di condivisione, un vero e proprio rito sociale. Le tradizioni legate alla preparazione e la familiarità del suo aroma riescono a rendere ogni atmosfera accogliente e confortevole, favorendo la conversazione e lo scambio. È quando lo beviamo in compagnia di un amico, quando lo prepariamo per riservare a qualcuno un'attenzione speciale, quando diventa un'occasione per ritrovarsi, che il caffè assume un sapore veramente unico».

© Riproduzione riservata