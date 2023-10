Essse Caffè, Luca Cioffi nuovo direttore generale

Luca Cioffi è il nuovo Direttore Generale di Essse Caffè: la storica torrefazione bolognese da il benvenuto a una figura di spicco e rilievo che si inserisce nella più ampia vision dell’Azienda, sempre volta a migliorare la capacità di innovazione interna. Essse Caffè continua quindi ad investire nel futuro, mantenendo però le sue radici ben ancorate alla tradizione, ovvero la chiave di successo che le ha permesso di arrivare a ricoprire un ruolo di riferimento nel settore Horeca nel corso di oltre 40 anni.

Luca Cioffi

«Il nostro è un impegno costante non solo nell'innovare ma anche nell'offrire valore ai clienti» afferma il Presidente Francesco Segafredo. «Un processo dinamico che richiede attenta strategia e capacità di risposta efficace. La nomina del dott. Luca Cioffi va esattamente in questa direzione».

Laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Bologna ed in possesso di un Master in Business Administration presso la Heriot Watt University di Edimburgo, Luca Cioffi vanta una pluriennale e consolidata esperienza nel mondo delle Torrefazioni avendo lavorato per oltre vent’anni presso il Gruppo Coind dove, entrato con il ruolo di Export Manager nel 2002, ha occupato numerose posizioni in area commerciale sino ad assumere la responsabilità di Ceo nel 2017 e di Presidente nel 2020.

Come Direttore Generale di Essse Caffè, Luca Cioffi lavorerà a fianco della famiglia Segafredo con l’obiettivo di proseguire l’ambizioso progetto di sviluppo e crescita dell’Azienda.

