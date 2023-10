Nasce in Sicilia la prima distilleria italiana di Rum da canna da zucchero

Nel cuore della Sicilia, precisamente a Modica, una città riconosciuta come Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, è nata la prima distilleria di rum in Italia che produce il proprio rum utilizzando la canna da zucchero coltivata localmente. Questa distilleria prende il nome di "Distilleria Alma" ed è gestita da tre imprenditori: Annalisa Spadaro, Hugo Gallardo e Alejandro Lopez. Questi imprenditori hanno intrapreso un viaggio nel tempo per riscoprire l'importanza della canna da zucchero nel contesto locale. La canna da zucchero fu introdotta in Sicilia dagli Arabi nel VII secolo a.C. e rimase un'industria prospera per l'intera regione per sette secoli, prima di scomparire.

Nasce in Sicilia la prima distilleria italiana di Rum con canna da zucchero coltivata nel modicano

Oggi, grazie al clima subtropicale della Sicilia con le sue estati calde e inverni miti, la canna da zucchero può prosperare per gran parte dell'anno, da marzo a novembre. Durante questo periodo, la temperatura scende e avviene la concentrazione dello zucchero nella pianta. Nel 2022, l'azienda ha preso la decisione di coltivare tre ettari di terreno caratterizzati da suoli calcarei e ferrosi. Una volta raggiunta la maturazione, la canna da zucchero viene lavorata per produrre un Rum 100% siciliano.

Il marchio "Mater" rappresenta tutti i prodotti della distilleria e narra la storia della Sicilia, la terra madre della distilleria e delle sue materie prime. La linea di prodotti comprende tre tipi di rum: il "Sugarcane Juice Pure Single Rum," il "Sugarcane Syrup Pure Single Rum," ottenuto con il succo concentrato di canna da zucchero, e il "Molasses Pure Single Rum," realizzato con melassa organica. Il lancio del "Sugarcane Juice Pure Single Rum" è previsto entro il 2023, mentre gli altri saranno disponibili nel corso del 2024. Oltre al rum, la distilleria ha appena lanciato il "London Dry Gin," in cui la canna da zucchero continua a essere un elemento chiave. Questo gin è combinato con botaniche locali come il ginepro, il coriandolo, la mandorla di Ragusa, il limone e l'arancia siciliani, il rosmarino, il timo e la ginestra locali.

