Caffè, il 45% dei cittadini europei lo vuole sostenibile

Cosa guardare quando si compra il caffè? Il 45% degli europei è attento alla sostenibilità nel momento della scelta della tazzina di caffè. La conferma arriva da una ricerca condotta da Circana con la quale è emerso che i consumatori sono più fedeli ai luoghi che agiscono in maniera sostenibile.

La sostenibilità guida 45% degli europei nella scelta de caffè

A renderlo noto, in riferimento al foodservice nel caffè, è Italian Exhibition Group in occasione del Salone internazionale della gelateria, pasticceria, panificazione artigianale e caffè (Sigep), che si terrà dal 20 al 24 gennaio alla Fiera di Rimini con al centro il tema della sostenibilità. Sigep segnala, secondo dati Mediobanca-Sca Italy che la quota export di caffè torrefatto dal Belpaese è aumentata del 12,9%, Ricorda inoltre che ogni giorno nel mondo vengono consumate 3,1 miliardi di tazze di caffè. L'Italia, leader nella trasformazione del caffè, si attesta al settimo posto come Paese consumatore.

In una nota viene sottolineato che alla prossima edizione del Sigep ci sarà il racconto del caffè anche attraverso competizioni che si terranno nella Coffee Arena e che permetteranno di conoscere meglio le varie sfaccettature di un prodotto che è sempre più connesso agli altri settori espositivi, in particolare a quello del cioccolato.

© Riproduzione riservata