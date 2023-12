Vallepicciola è official wine partner della Fiorentina

La collaborazione di Vallepicciola con la Fiorentina, azienda che è diventata official wine partner della società calcistica, rende fieri l'enologo e direttore generale Alessandro Cellai, l'amministratore delegato Alberto Colombo e tutti coloro che ogni giorno, in e per la cantina, lavorano con impegno e dedizione.

Arriva la collaborazione tra Vallepicciola e Fiorentina

«Per l'azienda questa partnership è motivo di orgoglio oltre che un'ottima occasione di visibilità - afferma l'enologo e direttore generale Cellai - tutto ciò che ruoterà attorno all'hospitality, sia nel contesto dello stadio che in quello del Viola Park, il centro sportivo più attrezzato d'Europa nonché sede degli uffici e degli allenamenti della squadra, comporterà la presenza dei nostri vini. Sicuramente un'opportunità straordinaria per Vallepicciola, una collaborazione che ci rende fieri e che darà ulteriore slancio e lustro all'immagine dell'azienda: avremo modo di entrare in contatto, infatti, con le numerosissime personalità che gravitano attorno a questo mondo e agli eventi sportivi ad esso legati, quindi dirigenti, autorità, imprenditori locali e nazionali che potranno conoscere la nostra realtà aziendale e fruire in prima persona dei nostri vini».

Vallepicciola

Strada Provinciale 9 di PIevasciata 21 - 53019 Castelnuovo Berardenga (Si)

Tel 05771698718

Di Claudio Zeni

© Riproduzione riservata