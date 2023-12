“An instant connection": vino e design al centro della nuova era di Ruffino

Seguendo lo stesso sogno imprenditoriale e l'approccio pioneristico che ha portato la toscanità dei vini di Ilario e Leopoldo Ruffino al centro delle migliori tavole di tutto il mondo sin dal 1877, Ruffino ha presentato, nella tenuta di Poggio Casciano nel Chianti, una nuova emozionante pagina della sua storia, ispirata all'iconico design italiano. Il design significa bellezza creata per essere funzionale e quindi vissuta ed è una illuminante metafora per raccontare Ruffino ed i suoi vini. I filari ordinati dei vigneti sono una architettura del territorio che ha dato vita a paesaggi idilliaci, da “cartolina”, ma che risponde alla finalità di ottenere uve sane e vigorose. La trasformazione dell'uva in vino si è nel corso di secoli evoluta e ha creato cantine di suggestiva bellezza dove l'uomo ha sublimato tradizione, creatività e bravura. La piacevolezza del consumo responsabile del vino ha sempre saputo evocare modelli aggregativi di squisita convivialità.

Vino e design al centro della nuova era di Ruffino

“An instant connection” è proprio la nuova piattaforma di comunicazione globale che esprime queste potenti e magiche connessioni che un calice di vino riesce a instaurare sotto il segno del design italiano. Un soggetto creativo originale, di grande impatto estetico che si declina in un video e in una pagina stampa e che vede protagonisti il vino e la sua capacità di creare situazioni seducenti, esclusive, intimamente connesse. Connessioni istantanee sono esplicitate anche nelle rinnovate architetture della Tenuta Poggio Casciano, luogo di preziosa accoglienza oltre che storica cantina di produzione dei grandi rossi di Ruffino: Modus Primo e Alauda. La tenuta è visitabile durante degli emozionanti tour and tasting. Tre Rane è lo splendido ristorante di cucina toscana contemporanea che ha in questi mesi beneficiato di un elegantissimo e sapiente restauro. I piatti di Tre Rane, così come i vini Ruffino, possono essere gustati anche sotto il loggiato e nel meraviglioso parco con giardino all'italiana. Infine, Casa Ruffino è la boutique hotel della tenuta.

Anche il mondo digitale è stato completamente rinnovato sugli stilemi e nello spirito guida di “An Instant Connection”, del design italiano e della civiltà del vino: sia il sito www.ruffino.it che i canali social Instagram e Facebook esprimono, a livello globale, la stessa passione per la bellezza, la tradizione reinventata, la Toscanità raffinata, la qualità assoluta dei vini delle Tenute Ruffino. «Siamo in un momento storico per Ruffino. Abbiamo la volontà di continuare a crescere ulteriormente fino a diventare un assoluto punto di riferimento dei vini toscani di alto prestigio. Impegno esplicitato nella ricerca della qualità senza compromessi, nell'attenzione alla sostenibilità, ambientale e produttiva, nella capacità di innovarsi nel segno dell'identità toscana. Attitudini che sono orgoglioso di asserire che ci appartengono da sempre, che riescono a proseguire il sogno dei fondatori Ilario e Leopoldo di creare il vino ideale» ha commentato il presidente e amministratore delegato di Ruffino, Sandro Sartor.

