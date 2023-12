Carlo Gaggioli, morto a 93 anni l'ex vignaiolo e “Re del Pignoletto”

All'età di 93 anni è morto Carlo Gaggioli, vignaiolo ed ex vicepresidente del Consorzio dei vini dei colli bolognesi. «Veterinario di una volta, uomo di vigna e cantina di ogni tempo, col pignoletto nel sangue, l'agriturismo nei suoi piaceri e la passione frizzante per l'uva e per le donne, ti lasciava in bocca, ad ogni incontro, ad ogni occasione, il sapore della cortesia, della disponibilità e di un'ironia immancabile, capace di vendemmiare ceste, cassette e botti colme di sorrisi» ha commentato Davide Dall'Omo, sindaco di Zola Predosa, paese dove viveva.

Cordoglio anche dal sindaco metropolitano, Matteo Lepore: «A nome mio e dell'amministrazione metropolitana porgo le più sentite condoglianze alla famiglia Gaggioli per la scomparsa di Carlo. Il nostro territorio perde un imprenditore appassionato, che grazie al 'suo' Pignoletto ha portato alla ribalta nazionale e internazionale l'eccellenza della filiera vitivinicola bolognese. Importante anche il suo impegno all'interno del Consorzio dei vini colli bolognesi, dove si è speso per la tutela e la valorizzazione dei vini locali».

