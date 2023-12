Bottega ricorda Nelson Mandela, uomo di pace, a 10 anni dalla morte

L'azienda Bottega, cantina e distilleria di Bibano di Godega (Tv), ha creato in tiratura limitata una versione Magnum arcobaleno dell'iconico Bottega Gold, per ricordare Nelson Mandela a 10 anni dalla sua morte (5 dicembre). Madiba, come veniva affettuosamente chiamato dai suoi connazionali, è stato l'artefice del nuovo Sudafrica, la “nazione rainbow”, ovvero arcobaleno come le molteplici tonalità della pelle dei suoi abitanti. Primo presidente nero della Repubblica sudafricana, Nelson Mandela si è battuto per i diritti dei neri in Sudafrica per tutta la vita, passando 27 anni in prigione.

La bottiglia di Bottega Spa in ricordo di Nelson Mandela

All'inizio degli anni '90 Mandela è stata una figura determinante per la fine dell'apartheid, il sistema di segregazione razziale sudafricano. Per il suo impegno ha ricevuto un Nobel per la pace nel 1993. Dopo la presidenza del Sudafrica (1994-1999) Mandela ha continuato a battersi per la giustizia sociale in tutto il mondo.

«Ricordare gli uomini e le donne che si sono battuti per la pace è un modo per dimostrare che altruismo, lungimiranza e dialogo sono gli strumenti più efficaci per porre fine a controversie in apparenza insanabili - dichiara Sandro Bottega, presidente di Bottega Spa - nel 1995, in occasione dei mondiali di rugby, uno sport tradizionalmente bianco, Mandela ha saputo riunificare il paese, portando tutti i sudafricani a tifare per la nazionale e a festeggiare la vittoria sul campo».

