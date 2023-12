Caffè Moak insieme alla Fondazione Ieo-Monzino per la ricerca contro i tumori

Caffè Moak, azienda italiana con oltre 50 anni di storia e tradizione nel settore della torrefazione e del caffè, sostiene la Fondazione Ieo-Monzino, organizzazione impegnata esclusivamente e direttamente nella ricerca clinica e sperimentale dell'Istituto europeo di Oncologia e del Centro cardiologico Monzino. Giuseppe Petralia, direttore di Radiologia dell'Istituto Europeo di Oncologia, coordina un team multidisciplinare impegnato ad applicare l'intelligenza artificiale a supporto della Diffusion Whole-Body, una tecnica innovativa di risonanza magnetica che consente di studiare l'intero corpo senza radiazioni ionizzanti e senza mezzo di contrasto. L'obiettivo della ricerca è quello di migliorare la qualità delle diagnosi, grazie a immagini più dettagliate, di aumentare il comfort di chi si sottopone all'esame, riducendo i tempi di esecuzione.

Caffè Moak e Fondazione Ieo-Monzino uniti per la ricerca contro i tumori

Per onorare questa importante causa, si è svolta una serata di gala unica “Sicily For The Research”, sabato 2 dicembre nella rinomata location, prossima alle pendici dell'Etna, Parco Radicepura. L'evento è stato reso possibile grazie alla delegazione Sicilia della Fondazione Ieo-Monzino, presieduta dal dottor Mario Faro e composta da Rosellina Amoroso, Giusi Aricò, Alessia Bevilacqua, Mariangela Cambria, Elisa Campanella, Giorgia Castiglione, Chiara Catalano, Annarita D'Urso, Carmela Torrisi Faro, Carla Maugeri, Raffaella Monforte, Mariagrazia Privitera, Loredana Salvia, Salvatore Spatafora e Letizia Stracquadanio. «Per me è un onore essere nominata delegata della Fondazione Ieo-Monzino per la delegazione Sicilia e sostenere questo lodevole progetto, sul territorio locale, di sensibilizzazione sulla prevenzione attraverso tecniche meno invasive e sempre più all'avanguardia» ha dichiarato Rosellina Amoroso, delegata della Fondazione Ieo-Monzino in Sicilia e Public Relations Manager di Caffè Moak.

Un appuntamento che ha visto riunito il mondo imprenditoriale a quello dello spettacolo per sostenere la ricerca nel nome della cura e del benessere. Oltre a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Presidente della Fondazione Ieo-Monzino, hanno partecipato celebrità come Adriana Volpe e Jane Alexander. Caffè Moak è orgoglioso di essere main sponsor di questo importante progetto. Il benessere personale e della comunità è ritenuto da sempre imprescindibile, come conferma la particolare attenzione rivolta ai lavoratori, cuore pulsante dell'azienda. «La nostra realtà, che da anni opera nell'ambito benefico - ha affermato Alessandro Spadola, ceo di Caffè Moak - è entusiasta di proseguire il suo impegno a fianco della Fondazione Ieo-Monzino sostenendo concretamente questa iniziativa charity con lo scopo ammirevole di garantire e supportare la sanità e la salute delle persone».

© Riproduzione riservata