Cantine Tinazzi a Londra: due eventi per promuoversi nel mercato del Regno Unito

L'azienda vinicola Tinazzi, rinomata per i suoi fiori all’occhiello, si prepara a sbarcare sul mercato inglese per far conoscere le sue eccellenze enologiche provenienti da Veneto e Puglia. In due eventi, Simply Italian Great Wines e Amarone Calling, Tinazzi presenterà le sue linee di punta e novità premiate a livello internazionale.

La famiglia Tinazzi

Nel cuore dell'autunno, l'entusiasmo e la passione dei vini italiani si concentrano a Londra, dove Cantine Tinazzi parteciperà a due eventi per promuovere i suoi prodotti unici. La prima tappa è Simply Italian Great Wines, un evento promozionale finanziato con i fondi destinati al settore vitivinicolo, organizzato da Iem - International Exhibition Management. L'evento, che avrà luogo il 25 settembre, offre una splendida opportunità alle cantine di presentarsi a un pubblico internazionale di estimatori del vino.

Il gruppo Tinazzi porterà in Inghilterra la sua selezione di etichette pluripremiate e proposte originali provenienti da Tenute del Veneto e della Puglia. Tra le sue gemme vinicole spiccano i rinomati Amarone, che hanno attirato l'attenzione degli intenditori di tutto il mondo. Il richiamo dell'Amarone sarà il filo conduttore che guiderà gli appassionati in un viaggio alla scoperta delle diverse anime vinicole della famiglia Tinazzi, dalla tradizione veneta all'originalità pugliese.

Meno di due mesi dopo, il 20 novembre, Tinazzi farà nuovamente tappa a Londra per l'evento Amarone Calling, organizzato in collaborazione con il prestigioso Consorzio Vini Valpolicella e la Uk Sommelier Association. Questa volta, l'attenzione si concentrerà sulle eccellenze venete, in particolare sull'Amarone, che ha da sempre affascinato gli intenditori e gli appassionati del vino. Tinazzi sfrutterà questa opportunità per presentarsi al pubblico di importatori, sommelier ed esperti, mettendo in luce le diverse sfumature dei vini prodotti, sia quelli veneti che quelli pugliesi.

Tra le novità di punta presentate da Cantine Tinazzi ci sarà la linea battezzata "Duca di Corone". Questa collezione comprende una varietà di vini, tra cui il primo Primitivo vinificato in rosa, un'innovativa creazione che ha già catturato l'attenzione degli appassionati di tutto il mondo. Inoltre, i vini Fiano e Aglianico, prodotti dalle rinomate Tenuta Feudo Croce e Cantina San Giorgio, hanno ottenuto premi e riconoscimenti internazionali, attestando l'eccellenza dell'arte vinicola di Tinazzi. Tra i classici intramontabili della produzione del gruppo si trova il Chiaretto Bardolino Dop, un vino che affonda le radici sulle sponde veronesi del Lago di Garda, dove la famiglia di produttori ha le sue origini. Conosciuto per la sua eleganza e raffinatezza, il Chiaretto Bardolino Dop è impreziosito dall'etichetta "Campo delle Rose", una dedica ai delicati fiori che abbelliscono i terreni circostanti.

© Riproduzione riservata