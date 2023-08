Grappa del Trentino, Alessandro Marzadro nuovo presidente dell'Istituto di Tutela

Alessandro Marzadro è stato nominato nuovo presidente dell'Istituto di Tutela Grappa del Trentino. Nato nel 1986 e originario del Trentino, Marzadro è un autentico rappresentante del territorio. Ha conseguito la laurea in Scienze Gastronomiche presso l'Università di Pollenzo ed è padre di due figli. Fin da giovane, ha iniziato a immergersi nell'ambiente della grappa, cresciuto nell'azienda di famiglia con sede a Nogaredo (Trento) e oggi ricopre il ruolo di amministratore delegato. La sua storia è intrecciata con una delle tradizioni distillatorie più antiche e significative non solo del Trentino, ma di tutto il panorama italiano.

Alessandro Marzadro, il nuovo presidente dell'Istituto di Tutela della Grappa del Trentino

«Un incarico che mi onora e al contempo mi investe di una grande responsabilità nel rappresentare non solo uno dei marchi del settore più conosciuti in Italia e nel mondo, ma soprattutto i tanti colleghi con i quali spero di poter condividere gli obiettivi di questo mandato - ha spiegato il neo presidente, Alessandro Marzadro. Devo ringraziare il presidente uscente, Bruno Pilzer con il quale in questi tre anni abbiamo intrapreso un nuovo percorso di promozione e di valorizzazione della Grappa del Trentino e che per volontà di tutto il nuovo consiglio continueremo a fare anche per i prossimi anni visto che è stato nominato vicepresidente».

Alla vicepresidenza ci sarà appunto Bruno Pilzer, presidente uscente. «Sono contento che Alessandro Marzadro assuma questo ruolo così importante per la nostra realtà produttiva - ha detto. Ho la massima ammirazione, fiducia, rispetto in lui che non solo rappresenta un pezzo di storia della grappa del Trentino, ma che è anche il portavoce dell’innovazione che già dal precedente mandato abbiamo messo in atto».

© Riproduzione riservata