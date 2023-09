Dai tedeschi il premio alla carriera per l’enologo Riccardo Cotarella

Premio alla carriera a Riccardo Cotarella, enologo orvietano di fama internazionale. A consegnarlo è stata "Der Feinschmecker", la prestigiosa rivista tedesca dedicata al food & beverage in occasione del Wine Awards 2023. La cerimonia si è svolta ad Amburgo, all'interno di una cerimonia in cui sono stati conferiti premi internazionali ad altri quattro protagonisti del mondo del vino e della gastronomia mondiale.

Riccardo Cotarella, enologo orvietano di fama internazionale

«È un riconoscimento che mi inorgoglisce e mi dà nuovi stimoli per continuare a dare il mio contributo all'enologia e al mondo del vino in generale - ha detto Cotarella - Ricevere un riconoscimento alla carriera significa aver fatto qualcosa di buono, ma è anche un impegno a tramandare il proprio sapere, soprattutto in un contesto come quello che stiamo vivendo. Mai come oggi è fondamentale l'approccio scientifico alla nostra professione e nel continuare la professione sarà mio compito cercare di far capire, soprattutto ai giovani colleghi, l'importanza del rigore e del metodo, ingredienti indispensabili, assieme alla passione, per svolgere al meglio il nostro lavoro».

«Scienza e amore per la vigna e per la professione - ha detto ancora Cotarella - sono, ad esempio, i pilastri fondamentali della vendemmia in corso. Una vendemmia particolarmente complessa a causa di una stagione climaticamente difficile, ma stiamo toccando con mano che, laddove la tecnica è stata applicata in maniera scrupolosa, abbiamo delle uve che ci regaleranno vini di ottima qualità».

© Riproduzione riservata