Il vino della Ryder Cup 2023 sarà firmato Marchesi Antinori

La famiglia Antinori produce vino in Toscana dal 1385 e da allora è riconosciuta come una delle più importanti famiglie italiane del vino. Saranno Villa Antinori Rosso Toscana IGT e Villa Antinori Bianco Toscana IGT i vini presenti sia alla Ryder Cup stessa che nei vari momenti di presentazione e celebrazione del più grande concorso di golf a squadre tra il Team Europa e il Team USA.

Marchesi Antinori è stata selezionata dopo un processo di sei mesi che ha esaminato molte altre importanti aziende. Villa Antinori, che oggi comprende due vini rossi e due bianchi, è stato creato per la prima volta nel 1928 dal Marchese Niccolò Antinori - pioniere del golf in Italia - come vino simbolo della famiglia Antinori. Accanto ai vini Villa Antinori è stato selezionato anche Calafuria Rosato Salento IGT, prodotto in Puglia presso la tenuta Tormaresca.

A proposito della collaborazione, il Marchese Piero Antinori, Presidente Onorario di Marchesi Antinori, ha dichiarato: «Essendo io stesso un giocatore di golf, è motivo di grande orgoglio per me e la mia famiglia collaborare con la Ryder Cup per questo importantissimo evento sportivo. Essere stati scelti per accompagnare la Ryder Cup in questo viaggio con Villa Antinori, il nostro vino più storico, simbolo di Toscanità e qualità, ben si sposa con la grande storia e rilevanza di questo evento. Nati ad appena un anno di distanza, sia Villa Antinori che la Ryder Cup condividono da quasi 100 anni gli stessi valori di eccellenza.»

Guy Kinnings, Direttore della Ryder Cup e Deputy CEO del gruppo European Tour, ha aggiunto: «La storica Ryder Cup arriverà in Italia per la prima volta nel 2023, per questo abbiamo scelto uno storico produttore di vino italiano come Official Supplier. Con un programma ricco di impegni nei prossimi due anni e un torneo che vedrà centinaia di migliaia di appassionati arrivare al Marco Simone, sappiamo che con Marchesi Antinori al nostro fianco i nostri ospiti vivranno un'esperienza enologica senza pari.»

