Viticoltori di Greve in Chianti, nuova realtà nel territorio del Gallo Nero

Nel territorio del Chianti, quello del Gallo Nero, nasce una nuova associazione di produttori vitivinicoli che conta 25 aziende socie. Si tratta di Viticoltori di Greve in Chianti. Presidente, Victoria Matta del Castello Vicchiomaggio.

I viticoltori che hanno dato vita alla nuova associazioni di produttori del Chianti





«Dopo anni di incontri informali i produttori della zona hanno sentito la necessità di unirsi con un obiettivo comune: la tutela e la promozione di tutto il territorio grevigiano. L'associazione ha come scopo principale, oltre a quello di far conoscere le proprie aziende vitivinicole e i loro prodotti, la promozione della sostenibilità come importante strumento di protezione del territorio e leva per una sua ulteriore valorizzazione», si legge nella nota con cui viene comunicata la nascita dell'associazione.



Il logo scelto dall'associazione vuole di fatto rappresentare le tre tematiche principali su cui essa si basa: il territorio con la grafica degli archi che caratterizzano la piazza principale di Greve, la produzione vitivinicola con i bicchieri di vino, le foglie di una pianta che si creano con l'intersezione tra gli archi e i bicchieri, per comunicare l'impegno verso la sostenibilità ambientale.

