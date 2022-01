Pinot Grigio DOC delle Venezie protagonista a Paris Expo

A due anni dalla sua ultima edizione, il Consorzio DOC delle Venezie torna protagonista a Wine Paris & Vinexpo Paris, il Global Meeting del settore vitivinicolo in programma dal 14 al 16 febbraio 2022 al Paris Expo (Porte de Versailles).



La kermesse parigina, che resiste e non rinuncia alla sua terza edizione, rappresenta per il Consorzio il primo evento promozionale del 2022 nonché l’occasione chiave per tornare ad incontrare fisicamente professionisti, buyer, winelover, stampa ed opinion leader da tutto il mondo. Sono infatti trascorsi ben due anni dall’ultima edizione di Wine Paris & Vinexpo Paris, che per la Denominazione - e molti suoi produttori - ha segnato l’ultima partecipazione “live” ad una fiera di settore internazionale fino a ottobre 2021, con il Vinitaly Special Edition.



Ancora una volta lo spazio espositivo – attraverso una veste completamente nuova e ridisegnata, frutto del lavoro di rebranding dello scorso anno, che aiuterà la DOC del Nordest ad aumentare la riconoscibilità del brand nei mercati mondiali – farà da punto di raccolta ed informazione, dove sarà possibile confrontarsi sui temi più attuali della Denominazione, conoscere più da vicino diverse referenze di Pinot grigio delle Venezie e ricevere indicazioni sulla posizione delle Aziende socie presenti alla manifestazione.



Per maggiori informazioni www.dellevenezie.it

