Deloitte assegna a Fantini Group il Best Companies Award per il quinto anno consecutivo

E sono cinque. Per il quinto anno di fila su cinque edizioni, Fantini Group - il giovane gruppo vinicolo abruzzese che, fondato e guidato da Valentino Sciotti, in pochissimi anni è diventato leader tra le aziende esportatrici del Sud Italia, grazie a un’attenta politica votata alla più alta ricerca qualitativa e di marketing - viene premiato da Deloitte con il Best Managed Companies Award ed entra così, in virtù di questo pokerissimo di allori, nel prestigioso circuito Gold delle Best Managed Companies internazionali.

Il Deloitte Best Managed Companies Award 2022 (Bmc) è un premio istituito da Deloitte Private - la soluzione del network globale di consulenza rivolta alle pmi quotate e non, agli imprenditori, ai family office, agli investitori privati e ai private equity - con la partecipazione di Altis-Alta Scuola Impresa e Società dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Elite-Gruppo Euronext (l'ecosistema che aiuta le piccole e medie imprese a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici) e Piccola Industria Confindustria.

Un riconoscimento d'assoluta eccellenza, «e perciò noi siamo davvero felici del risultato», spiega Carlo Piretti, general manager di Fantini Group, che ha ritirato personalmente l'award a Milano. Aggiunge: «Noi ci sentiamo dei privilegiati a essere ogni anno sollecitati da questo premio a migliorarci continuamente. Deloitte va alla ricerca di società che investano sull'innovazione, che abbiano modelli organizzativi flessibili e quindi capaci di adattarsi a questi tempi particolari, che abbiano poi una supply chain dinamica, una particolare capacità di aggredire il proprio mercato in modo nuovo e che tengano ben alta l'asticella sulla responsabilità sociale di impresa, quindi sulla sostenibilità e sull'inclusività, con programmi di sviluppo sulle risorse umane, tema sul quale siamo molto sensibili perché ben sappiamo che le aziende le fanno gli uomini. Ecco: Deloitte, che il suo audit annuale molto severo, ci monitora di continuo su questi temi. Noi evidentemente rispondiamo positivamente, anche nel senso di una governance sempre più efficace».

Entrare nel circuito Gold delle Best Managed Companies internazionali potrà consentire a Fantini Group un ulteriore salto di qualità: «Ci saranno riunioni di benchmarking a livello internazionale sulle best practices , iniziative che vanno oltre il territorio italiano per coloro che sono arrivati a confermarsi per la quinta volta, come noi. Il fatto di essere sotto la lente d'ingrandimento di un premio così strutturato nella capacità di lettura non solo dei dati economici e finanziari, ma anche dell'organizzazione nella sua accezione più ampia, è sicuramente un elemento importantissimo anche per il futuro. Siamo in un gruppo ristretto che comprende aziende che vanno da qualche decina di milioni di euro al miliardo abbondante di fatturato. È molto motivante: ci apre la mente, ci dischiude diversi orizzonti. Sempre alla ricerca dell'eccellenza, seguendo modelli che travalicano anche il nostro settore».

Carlo Piretti

Fantini Group ha vinto il Best Managed Companies Award per la quinta volta consecutiva con questa motivazione ufficiale: "Il Gruppo Fantini nasce in Abruzzo, ad Ortona nel 1994. Minuziosa attenzione per ogni singolo dettaglio, la squadra di ventuno enologi, le politiche di ricerca e sviluppo e di marketing rendono Fantini leader tra le aziende enologiche esportatrici del Centro-Sud Italia".

«Fantini Group è una certezza e anche quest'anno ha conquistato il nostro riconoscimento, diventando un'azienda Gold, ovvero vincitrice di tutte le edizioni del Bmc», commenta il leader di Deloitte Private, Ernesto Lanzillo. Aggiunge Andrea Restelli, partner Deloitte e responsabile Bmc Italia: «Fantini è un'eccellenza del settore vinicolo che ha raccolto ottimi risultati anche in quest'anno difficile. Un'eccellenza del nostro panorama agro-alimentare che ci rende fieri del Made in Italy e della sua qualità imbattibile».

